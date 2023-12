PROVINCIALI 2023. PASQUALE ALIBERTI (FI): “CON MIA ELEZIONE SCAFATI SI CONFERMA CITTA’ PIU’ AZZURRA”

Con 4.218 preferenze il Sindaco Angelo Pasqualino Aliberti è stato eletto componente del Consiglio provinciale di Salerno. Le elezioni per il rinnovo dell’organismo provinciale si sono tenute nella giornata di ieri.

Sono 16 i nuovi Consiglieri provinciali eletti da sindaci e amministratori della provincia di Salerno.

“I voti risultanti – ha dichiarato il Sindaco Angelo Pasqualino Aliberti – dalle elezioni raccontano un risultato straordinario per Forza Italia in provincia di Salerno e la consapevolezza che Scafati, la città che mi onoro di amministrare, è la più azzurra della Campania. Ora la certezza è che bisogna ripartire da quegli uomini e da quelle donne che in una provincia dominata da un potere clientelare diffuso e ormai incancrenito, hanno avuto il coraggio e la passione di votare Forza Italia. Non si possono più accettare persone che si sottraggono al voto, filosofeggiano e pretendono candidature sostenute dal partito senza aver mai dimostrato il senso dell’appartenenza, del radicamento e della coerenza. I miei complimenti, per il risultato, a Giuseppe Ruberto,

sostenuto dalla maggioranza del partito ma che purtroppo non rientra fra gli eletti. Grazie a quegli amministratori che ho trovato sul territorio e che con il loro voto dimostrano di voler costruire quel partito che il Presidente Berlusconi ci ha lasciato e che va colmato di donne e di uomini capaci di portare avanti il bagaglio di idee che in questi anni hanno caratterizzato un sogno, una speranza per il Paese Italia”.