PSI E MODERATI, CONSIGLIERI DIMEZZATI: LA FINE DEL RADICAMENTO TRA GLI AMMINISTRATORI LOCALI

Tanto il Partito Socialista Italiano quanto la lista dei Moderati Uniti per la Provincia, messa insieme dal Consigliere Regionale Corrado Matera, hanno dimezzato il numero dei consiglieri provinciali eletti. Il Psi di Maraio, che da sempre considera la Provincia di Salerno ed i suoi comuni una roccaforte del partito, riesce ad eleggere solo Pasquale Sorrentino; Uniti per la Provincia, invece, conferma in Consiglio Provinciale Gerardo Palladino, Presidente del Consiglio Comunale di Pagani. Insomma, la fine di un’era che ha visto i piccoli movimenti radicati sui territori dove, oggi, il Partito Democratico di De Luca li ha, letteralmente, fagocitati, dimostrando che gli amministratori locali tra l’originale e la fotocopia scelgono sempre la prima. Ed è questo un segnale preoccupante che arriva alla vigilia delle amministrative ma, soprattutto, quando i partiti ed i movimenti stanno già iniziando ad organizzarsi in vista delle Regionali.

