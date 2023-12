PROVINCIALI 2023. CASTEL SAN GIORGIO HA IL SUO CONSIGLIERE: ANIELLO GIOIELLA (FDI)

E’ Aniello Gioiella il primo consigliere provinciale eletto a Castel San Giorgio, con il sistema del voto di secondo livello. L’esponente di Fratelli d’Italia, insieme al consigliere provinciale uscente Carmine Amato, è stato eletto a Palazzo Sant’Agostino al termine della tornata elettorale che si è conclusa nella serata di ieri. Un risultato storico per il Comune di Castel San Giorgio che, da oggi, ha un suo rappresentante all’interno del Consiglio Provinciale di Salerno: Gioiella, che nel corso della campagna elettorale ha parlato spesso del tema delle Comunità Energetiche, siede in maggioranza a Castel San Giorgio, insieme al Sindaco Paola Lanzara, in una maggioranza civica, venuta fuori dalle Comunali dello scorso 2022.

