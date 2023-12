PROVINCIALI 2023. LUCA CASCONE FA TRIS CON MORRA, DANISI E ROSAMILIA

Il Consigliere Regionale Luca Cascone puo’ essere piu’ che soddisfatto dalla campagna elettorale per le Provinciali di Salerno: non solo per il dato complessivo del Partito Democratico e di Campania Libera ma anche per aver sostenuto l’elezione di ben tra consiglieri provinciali. Dal secondo della lista del Pd Francesco Morra al primo degli eletti di Campania Libera Rosario Danisi, per finire all’elezioni, che nessuno dava per scontata, di Filomena Rosamilia, consigliere provinciale uscente, numero 2 tra gli eletti di Campania Libera. Insomma, Cascone esce dalla tornata elettorale non solo come vincitore morale ma anche materiale, considerato che attraverso la sua fitta rete di rapporti sui territori ed all’interno delle amministrazioni comunali, ha contribuito, in maniera determinante, all’elezione di ben 3 consiglieri provinciali di maggioranza sugli 11 totali. Che, in termini percentuali, fa quasi il 30% del totale.

