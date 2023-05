PROVINCIALI 2024. PRIMA DEL VOTO PROROGA PER CONSIGLI E PRESIDENTI IN CARICA

Si va verso una proroga di 6 mesi per i Consigli Provinciali in carica e per i Presidenti, eletti con il sistema elettorale di secondo livello, prima del ritorno al voto popolare, in programma, in attesa dell’approvazione della controriforma delle Province, per la prossima primavera, molto probabilmente in contemporanea con le elezioni Europee del 9 Giugno.

Per evitare un vuoto amministrativo la maggioranza in Parlamento si appresta, insieme all’approvazione della nuova Legge, anche a varare un provvedimento che consenta agli organi in carica – Consigli Provinciali e Presidenti – di rimanere in carica fino allo svolgimento delle elezioni.

In Provincia di Salerno l’appuntamento con il voto per il rinnovo del Consiglio Provinciale si sarebbe dovuto tenere a Dicembre 2023.