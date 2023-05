EUROPEE 2024. LA LEGA PUNTA SU VALENTINO GRANT, IN CORSA ANCHE PINA CASTIELLO

In Campania la Lega di Matteo Salvini riparte da Valentino Grant in vista delle elezioni europee del 2024: l’attuale eurodeputato, che ricopre anche l’incarico di Coordinatore Regionale del partito, è pronto ad avviare la sua campagna elettorale nel vasto collegio del Sud Italia. Insieme a Grant, da quanto si apprende da ambienti interni al partito di Matteo Salvini, ci potrebbe essere, per il territorio della Campania, il nome dell’attuale sottosegretario Pina Castiello, elemento femminile di supporto alla candidatura dello stesso Grant. Dal 26% del 2019 alla percentuale della prossima tornata elettorale: è questo il tema che tiene banco all’interno della Lega che potrebbe vedere ridotta, e non di poco, la pattuglia di europarlamentari eletti rispetto alle Europee di 4 anni fa.

