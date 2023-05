COMUNALI A SCAFATI ED A CAMPAGNA SENZA IL CONFRONTO NEL BALLOTTAGGIO

Nessun confronto pubblico, nel turno di ballottaggio, nè a Campagna nè a Scafati tra i candidati sindaco che hanno superato il primo turno. Come già accaduto nella prima fase di questa campagna elettorale che si concluderà tra domenica e lunedi’, in piazza o, comunque, in pubblico, non ci sarà nessun faccia a faccia tra gli aspiranti primi cittadini.

A Scafati era stato, già nel primo turno, Corrado Scarlato ad escludere ogni possibile confronto con Pasquale Aliberti che, invece, oggi, chiede un faccia a faccia con il suo antagonista.

A Campagna, invece, negli ultimi giorni, è Pierfrancesco D’Ambrosio ad invocare un confronto pubblico con l’ex Sindaco Biagio Luongo, il quale già nel primo turno aveva sollecitato un faccia a faccia con tutti i candidati. Adesso pare che ci sia un confronto previsto in una Tv Locale a Battipaglia per il quale lo stesso Luongo ha già dato piena disponibilità.