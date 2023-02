PROVINCIALI: NEL NUOVO SISTEMA ELETTORALE PER SALERNO, BERGAMO E BRESCIA 30 CONSIGLIERI

In attesa di conoscere il testo definitivo della nuova Legge Elettorale per le Province, alla quale sta lavorando la Commissione Affari Costituzionali, c’è già una prima indicazione che sembra aver ricevuto l’ok da parte di tutte le forze politiche presenti in Parlamento: le Province di Salerno, Bergamo e Brescia (tutte e tre con popolazione superiore al milione di abitanti) eleggeranno 30 consiglieri provinciali, numero riconosciuto solo alle Città Metropolitane. Da verificare, invece, la convergenza delle forze politiche sul sistema elettorale con il quale eleggere i consiglieri provinciali: da un lato c’è la proposta Calderoli che prevede liste aperte e voto di preferenza per i candidati, dall’altro, invece, l’idea di tornare ai vecchi collegi territoriali con un candidato unico per ciascuna lista. La strada per l’approvazione della nuova Legge sulle Province, in ogni caso, sembra essere molto piu’ veloce rispetto a quanto previsto: già nella prossima settimana si potrebbe conoscere la data nella quale il testo, dopo l’ok delle Commissioni, verrà portato in aula.

