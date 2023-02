TERZO MANDATO, IL PIANO B DI DE LUCA: UNA MODIFICA DELLA LEGGE ELETTORALE

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha sempre un Piano B. Ed è pronto anche nel caso in cui la norma sul terzo mandato non dovesse andare a buon fine: l’idea, già condivisa con alcuni consiglieri regionali di maggioranza, è quella di modificare la legge elettorale regionale, eliminando l’elezione diretta del Presidente, tornando ad un sistema proporzionale puro, con l’indicazione del nome del Presidente all’interno del Consiglio stesso. De Luca, con questo escamotage giuridico, facendosi eleggere consigliere regionale e potendo contare su di una solida maggioranza in Consiglio, verrebbe, in sostanza, rieletto, in caso di vittoria, Presidente con il voto dei singoli consiglieri regionali. Fantapolitica ? Chissà, intanto il capogruppo del Partito Democratico Mario Casillo ha già avviato un sondaggio tra i consiglieri di maggioranza circa l’eventualità del sostegno ad un disegno di legge per la modifica della Legge Elettorale Regionale.

