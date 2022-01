QUARTO SCRUTINIO QUIRINALE. MATTARELLA NEI SOGNI DEL M5S, CENTRO DESTRA ASTENUTO

Al quarto scrutino per l’elezione del Presidente della Repubblica la notizia principale è rappresentata, ancora una volta, dai voti che sono piovuti sull’inconsapevole Sergio Mattarella che i 5 Stelle vogliono, fortissimamente, per un secondo mandato al Quirinale. Si cambia tutto per non cambiare niente, semplice semplice, per mantenere in vita fino alla fine l’attuale legislatura, con l’assetto istituzionale congelato al pre 24 Gennaio. Insomma, sarà stata questa la riflessione dei parlamentari M5S, perchè votare e cambiare ? Meglio lasciare tutto come si trova, con Sergio Mattarella, garante di Mario Draghi al Quirinale e l’ex Presidente della BCE a Palazzo Chigi a terminare, in assoluta tranquillità, il lavoro per il PNRR.

