SALERNO. INCONTRO SINDACATI-AMMINISTRAZIONE PER VERTENZA COOPERATIVE SOCIALI

In un clima di grande serenità, si è svolto stamane, a Palazzo di Città, un incontro al quale hanno partecipato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l’assessore alle Politiche Ambientali Massimiliano Natella, il capostaff Vincenzo Luciano, e le sigle sindacali Cgil e Fiadel, oltre ad una delegazione di lavoratori impegnati nei servizi affidati, per il passato, alle cooperative sociali.

L’Amministrazione Comunale, come già verificatosi in questi mesi, continua a tenere costantemente aggiornati i sindacati sui tempi di espletamento delle procedure messe in campo, nel rispetto di quanto consentito dalle vigenti normative.

L’Ente intende garantire i massimi servizi alla Collettività, razionalizzando le risorse e agendo in difesa e tutela di tutta la categoria dei lavoratori.

Nel corso dell’incontro odierno, le organizzazioni sindacali hanno avuto modo di recepire i chiarimenti dovuti al recente bando che prevede la clausola sociale.

Per l’occasione è stato ribadito che l’Amministrazione Comunale auspica una interlocuzione positiva e fruttuosa da parte del prossimo assegnatario del bando.