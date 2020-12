RAPPORTO QUALITA’ DELLA VITA: PROVINCE CAMPANE BOCCIATE, LA MIGLIORE BENEVENTO AL 79 POSTO

L’annuale rapporto della Qualità della Vita, pubblicato da Il Sole 24 Ore, elaborato sulla base di diversi fattori ed incidi, boccia per il 2020 tutta la Regione Campania che, con le sue cinque province, si colloca nella parte bassa della classifica guidata da Bologna, Bolzano e Trento.

La prima delle province Campane, nella graduatoria 2020, è quella di Benevento che conquista la posizione 79 generale mentre molto peggio vanno le altre province.

92esimo posto per Napoli, 93esimo per Salerno, 94esimo per Caserta che sfiorano il fondo della graduatoria mentre, invece, la Provincia di Avellino giunge all’84esimo posto in classifica.

Quali sono gli indici che vengono considerati per la elaborazione della graduatoria ? Si va dalla ricchezza ai consumi, affari e lavoro, demografia e salute, ambiente e servizi, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero.