REDDITO DI CITTADINANZA. NUOVI FONDI NEL DL RISTORI 5 PER LE RICHIESTE DEL 2021

1,2 miliardi di nuove risorse, in arrivo con il Decreto Ristori 5, che verranno destinati alle nuove richieste per il Reddito di Cittadinanza che il Governo stima in crescita del 25%, soprattutto se non si dovesse mettere mano al blocco dei licenziamenti, in vigore fino alla fine di Marzo 2021.

Le previsioni, dunque, parlano di una platea di richiedenti il Reddito di Cittadinanza in forte aumento rispetto al 2020, soprattutto per gli effetti economici provocati dall’emergenza Covid 19. Già nella legge di Bilancio c’era stata una prima iniezione di fondi per il Reddito di Cittadinanza, pari ad 1 miliardo di euro, oltre ad una serie di incentivi per il lavoro dell’Anpal e dei Navigator.