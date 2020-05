REGIONALI 2020 IN CAMPANIA. CHE FINE HA FATTO L’ALLEANZA DE LUCA-M5S?

Come cambiano, velocemente, i tempi e le necessità della politica: quello che, prima dell’esplosione dell’emergenza Covid 19, sembrava un accordo quasi indispensabile per affrontare le prossime elezioni Regionali in Campania, oggi appare come un lontano ricordo di un mondo politico nel quale tre mesi hanno cambiato piu’ cose di trent’anni.

Ma, attenzione, i prossimi due mesi potrebbero cambiare ancora lo scenario in Campania. Intanto, almeno ad oggi 24 maggio, l’alleanza tra il Governatore De Luca ed il Movimento 5 Stelle pare quasi impossibile: eppure, ad inizio anno, la Segreteria Regionale del Partito Democratico, dopo aver confermato la candidatura di De Luca alla carica di Governatore della Campania, incarico’ i segretari provinciali del Pd di avviare, sui territori colloqui e contatti, per trovare una intesa. Certo, la cosa è sempre possibile anche perchè dipenderebbe da intese nazionali ma il bisogno di voti che De Luca aveva tre mesi fa non è lo stesso di oggi. Non si vota a maggio, pero’, si potrebbe votare a Luglio ma molto piu’ realisticamente si andrà alle urne a metà settembre: insomma, di tempo non ne manca. Forse di voglia si, ma le cose potrebbero sempre cambiare.