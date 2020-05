COMUNI AL VOTO NEL 2020: ECCO L’ELENCO COMPLETO IN PROVINCIA DI SALERNO

In attesa di conoscere la data delle elezioni amministrative, che potrebbe anche non coincidere con quella delle Regionali, i Comuni che, in Provincia di Salerno, si preparano ad affrontare il prossimo turno elettorale sono 20. Ecco l’elenco completo.

Angri

Amalfi

Casalvelino

Celle di Bulgheria

Cava de’ Tirreni

Eboli

Ispani

Laurino

Lustra

Maiori

Pagani

Pertosa

Positano

Postiglione

San Giovanni a Piro

San Marzano sul Sarno

San Valentino Torio

Sant’Angelo a Fasanella

Sassano

Sicignano degli Alburni