I VERI SCERIFFI SONO I SINDACI DI BRESCIA E DI PERUGIA: MOVIDA CHIUSA

Alle parole hanno fatto, immediatamente, seguire i fatti: i sindaci di Perugia e di Brescia, dopo un venerdi’ sera nel quale si sono verificati troppi episodi a rischio per la diffusione del contagio del Covid 19, non hanno perso neppure un’ora di tempo e con una ordinanza, per l’intero fine settimana, hanno chiuso i locali della movida dei rispettivi centri storici, impedendo ogni occasione di assembramento. Un provvedimento che, ovviamente, va oltre le decisioni dei rispettivi Presidenti di Regione ma che rappresenta un segnale immediato dei sindaci, preoccupati dai comportamenti poco ortodossi soprattutto dei piu’ giovani.

Share on: WhatsApp