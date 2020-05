PIERO DE LUCA (PD): “SUI RECOVERY FOUND BASTA A GIOCO AL RIBASSO”

“Nel documento presentato in un non-paper inviato questa mattina alle capitali Ue e a Bruxelles, Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia avanzano proposte per noi inaccettabili sulla struttura e la composizione del Recovery Fund”.

Lo dichiara il deputato Pd Piero De Luca, capogruppo in commissione Politiche Ue alla Camera.



“L’idea di Europa che stiamo costruendo e dobbiamo difendere e’ fondata su solidarieta’, cooperazione e senso di responsabilita’ comune – spiega – Finora le istituzioni hanno adottato strumenti straordinari inediti estremamente positivi. Il pacchetto di misure va completato con un Fondo per la ripresa economica e sociale che sia all’altezza delle sfide e permetta di dare un sostegno efficace ed adeguato agli Stati maggiormente colpiti da una crisi sanitaria di portata globale, di cui non hanno alcuna responsabilita’. Rigettiamo quindi con forza ogni proposta al ribasso, volta a portare avanti soluzioni insufficienti ad assicurare il rilancio dei Paesi interessati e il futuro stesso dell’Europa”.