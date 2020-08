REGIONALI 2020. ITALIA VIVA PRESENTA I SUOI CANDIDATI PER LA PROVINCIA DI AVELLINO

E’ in programma per domani alle 12:00 ad Avellino la presentazione ufficiale dei quattro candidati di Italia Viva in corsa per le elezioni regionali.

, 27 agosto, alle ore 12.00, presso la segreteria dell’on.Enzo Alaia in via Ferriera, 5 (adiacente Piazza del Popolo). Interverranno Stefania Siano, Coordinatrice provinciale di Italia Viva; Giuseppina Castellano, già assessore del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi e Antonello Cerrato, Presidente della Commissione Sanità del Comune di Montoro. Interverranno inoltre, Beniamino Palmieri, sindaco di Montemarano e Coordinatore provinciale del partito ed Enzo Alaia, consigliere regionale e vice presidente della Commissione sanità.