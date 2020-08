REGIONALI 2020. LA TELEFONATA DI BERLUSCONI AD ARMANDO CESARO: “IMPEGNATI”

Come riportato dal quotidiano Il Mattino, il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha avuto un lungo colloquio telefonico con Armando Cesaro, consigliere regionale in carica e Capogruppo di Forza Italia, che, qualche settimana fa, dopo alcune indagini giudiziarie, aveva annunciato di voler fare un passo indietro rispetto alla sua ricandidatura. Oggi la notizia del colloquio tra Berlusconi e Cesaro, durante il quale è stato chiesto, in maniera esplicita, ad Armando Cesaro un impegno concreto per la prossima campagna elettorale per le Regionali. Durante la conferenza stampa nella quale Cesaro aveva annunciato di non volersi ricandidare, era stato fatto riferimento dallo stesso consigliere regionale al fatto che l’unico leader che riconosceva era proprio Silvio Berlusconi.

