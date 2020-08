UNA LEADER DONNA PER IL MOVIMENTO 5 STELLE DOPO LE ELEZIONI REGIONALI

Il Movimento 5 Stelle pensa in rosa. O, forse, lo farà dopo le elezioni regionali del prossimo 20 e 21 settembre quando il quadro politico della tenuta sull’intero paese del M5S sarà piu’ chiaro. Ed in vista degli Stati Generali, diverse volte rinviate per motivi politici, sanitari, poi di nuovo politici, spuntano i nomi di due donne per guidare il Movimento.

Si tratta dell’attuale sindaco di Torino Chiara Appendino, che non sembra per nulla intenzionata a ricandidarsi nel capoluogo piemontese, e dell’attuale Vice Presidente del Senato Paola Taverna, che, in passato, ha rappresentato l’ala piu’ oltranzista del Movimento 5 Stelle.