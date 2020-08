REGIONALI 2020. LE CIVICHE DI DE LUCA: ANCORA UNA SETTIMANA DI TEMPO PER I NOMI

Saranno 7 giorni ricchi di tensione per i candidati e le candidate che, in tutta la Regione Campania, attendono di conoscere la propria collocazione all’interno di una delle liste civiche della coalizione che sostiene Vincenzo De Luca. Ci sono ancora molti, tanti secondo qualcuno, tasselli da definire all’interno di un complicato puzzle che deve tenere nel debito conto anche, e soprattutto, la geografia politica del territorio. E’ evidente che, nelle Province di Avellino e di Benevento, alcune decisioni vanno, quanto meno, condivise con Ciriaco De Mita e Clemente Mastella che puntano ad un risultato importante nelle rispettive province di appartenenza. Insomma, i tempi sono ancora lunghi per le liste civiche di De Luca mentre i partiti, quasi tutti, hanno già completato l’elenco delle candidature.

Share on: WhatsApp