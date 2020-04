REGIONALI 2020: SI VOTA TRA IL 15 LUGLIO ED IL 26 OTTOBRE. COMUNALI TRA IL 15 SETTEMBRE ED IL 15 DICEMBRE

Per il momento è solo una bozza anche se condivisa con i rappresentanti dell’Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia: lunedì 20 aprile il Governo adotterà un decreto ad hoc per la indicazione dello svolgimento delle Elezioni Regionali e delle Comunali 2020.

Per le Elezioni Regionali (la scelta della data spetta ai Presidenti in carica) ci sarà una proroga di 3 mesi per gli attuali governatori: per il rinnovo di Presidente e Consiglio Regionali ci sarà una finestra molto ampia che va dal 15 luglio al 26 Ottobre. In questo ampio lasso di tempo saranno i singoli Presidenti di Regione a stabilire la data, anche se pare scontato che tutti andranno ad individuare un giorno prima dell’inizio della scuola e, con ogni probabilità, agli inizi del mese di settembre.

Per le Comunali 2020, invece, il Ministero dell’Interno si riserva una scelta che va dal 15 settembre al 15 dicembre: pare chiare che si spingerà, anche per una questione di costi, ad una data unica con le Regionali (sono 6 le Regioni chiamate al voto). E quindi il Viminale potrebbe stabilire da data solo dopo aver ascoltato nella Conferenza Stato Regioni i Governatori.