REGIONALI 2020. SONDAGGIO WINPOLL: DE LUCA 58,6%, CALDORO 28,9%, CIARAMBINO 9,9%

Resta saldamente in vantaggio ma perde qualche punto il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. E’ quanto emerge dai dati del sondaggio Winpoll-Sole 24 Ore, pubblicati oggi, in vista delle elezioni del prossimo 20 e 21 Settembre. Rispetto all’ultimo sondaggio De Luca cede qualche punto ma il distacco resta vicino ai 20 punti percentuali. La campagna elettorale di Caldoro ha smosso qualcosa ma non quello che era nelle previsioni degli esponenti del centro destra. Insomma, la Campania, anche se con una influenza minima del Partito Democratico, dovrebbe restare nelle mani di Vincenzo De Luca che, con le sue 15 liste, viene stimato ad una percentuale del 58,6%. Resta dietro ai partiti, invece, Stefano Caldoro, candidato del centro destra che ha una percentuale del 28,9%. Sotto il 10%, invece, la candidata del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino.

Share on: WhatsApp