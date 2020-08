REGIONALI 2020. SONDAGGIO WINPOLL: EFFETTO VOTO DISGIUNTO SUL MOVIMENTO 5 STELLE

E’ chiaro ed evidente l’effetto del voto disgiunto all’interno dell’elettorale del Movimento 5 Stelle in Campania. Una netta differenza tra il voto per la candidata Presidente Valeria Ciarambino (sondata al 9,9%) e la lista del Movimento 5 Stelle (che raggiunge il 17%). Piu’ di 7 punti di differenza che, evidentemente, segnano un passaggio politico chiaro, anche in vista di altre ed eventuali alleanze per le prossime tornate elettorali.

Un pezzo importante dell’elettorato del Movimento 5 Stelle premia i candidati al consiglio regionale ma non la candidata alla Presidenza. Un dato che lascia riflettere, anche se chiaramente si tratta solo di un sondaggio, ma se dovesse trovare conferma nelle urne aprirebbe un nuovo capitolo politico all’interno del Movimento 5 Stelle.