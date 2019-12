REGIONALI 2020. SPUNTA ANCHE LA LISTA “GIOVANI PER DE LUCA”. COORDINAMENTO A DE LUCA JR

Sarà l’ex assessore comunale di Salerno Roberto De Luca, figlio del Governatore della Campania, a coordinare su tutto il territorio della Regione la terza lista civica che andrà a formare la coalizione insieme al Pd: I GIOVANI PER DE LUCA. Un progetto che nasce dall’idea di civica portata avanti a Salerno alle amministrative 2016 (Salerno dei Giovani) e che punta a raccogliere candidature e consenso soprattutto tra gli under 40. Ci sarebbero già le prime adesioni nelle altre Province, a cominciare da Avellino e Benevento, mentre si stanno muovendo i primi passi in Provincia di Napoli e di Caserta. Molto piu’ agevole, invece, la composizione della lista in Provincia di Salerno dove ci sarebbero, addirittura, problemi di abbondanza.

