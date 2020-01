REGIONALI 2020. SUMMIT NEL FINE SETTIMANA TRA SALVINI, BERLUSCONI E MELONI

E’ in programma nel corso del fine settimana l’incontro tra i leader del centro destra per definire la griglia delle candidature per le Regionali 2020: sul tavolo ci sono Veneto, Marche, Toscana, Puglia e Campania. Un pacchetto importante di territorio che, negli ultimi giorni, ha visto qualche scambio di battute e di dichiarazioni a distanza tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Gli accordi di qualche tempo fa erano questi: Lega in Toscana e Veneto, Fratelli d’Italia in Puglia e Marche, Forza Italia in Campania. Le scaramucce post elettorali vedono, al centro della contesa, la Puglia e la Campania, perchè Salvini, anche alla luce dei dati della Calabria, vorrebbe una candidatura al di sotto di Roma. Difficile che le cose possano cambiare anche perchè, a differenza delle altre elezioni regionali che sino ad oggi si sono tenute, si tratta di 5 Regioni da valutare e decidere insieme. Caldoro, come gli altri candidati indicati nelle passate settimane, dovrà ancora attendere: qualche giorno, si spera, prima di iniziare ufficialmente la sua campagna elettorale.

