CAMBIAMO. PONTILLO COORDINATORE A SALERNO, IN ARRIVO IL COMITATO DI EBOLI

Cristiano Pontillo, 42 anni, sposato con due figli, dopo una esperienza politica maturata all’interno di Forza Italia, ha aderito al progetto politico di CAMBIAMO diventando, al termine dell’assemblea cittadina di Salerno, il nuovo Coordinatore del Comune Capoluogo. Pontillo, imprenditore impegnato in diverse attività, punta a fare crescere CAMBIAMO nel comune che lui stesso ha definito “mal governato, curato peggio, una città che, sotto il profilo politico, se nulla dovesse cambiare, è destinato ad un triste ed inevitabile declino”.

Per il Coordinatore Provinciale di Cambiamo Luigi Cerruti la indicazione del nuovo coordinatore cittadino di Salerno rappresenta, sicuramente, un importante traguardo per l’organizzazione del partito in tutta la Provincia ma le novità arrivano anche dal Comune di Eboli dove si è già costituito il comitato promotore di Cambiamo e per il quale si sta organizzando la assemblea per la individuazione del nuovo coordinatore cittadino.

“Cambiamo davvero”, sottolinea Cerruti, “non solo nel nome ma anche nelle scelte delle donne e degli uomini che porteranno avanti le idee del nostro movimento: volti nuovi, giovani ma non solo, motivati e convinti di poter cambiare le cose. Davvero”.