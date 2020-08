REGIONALI 2020. VITO MARCHESANO (FDI): “CON GIORGIA MELONI PER IL TERRITORIO”

Il portavoce cittadino di Fratelli d’Italia ad Eboli l’avvocato Vito Marchesano si appresta a vivere gli ultimi 25 giorni di campagna elettorale per le Regionali 2020 tra la gente ed i comuni della Provincia di Salerno.

“Continuo a fare quello che, con la mia professione, ho sempre fatto: stare tra la gente, ascoltare i problemi dei cittadini, trovare una soluzione.”

Dal suo quartier generale di Eboli, insieme al suo staff, Marchesano pensa ad alcune grandi questioni che riguardano, in modo particolare, la Piana del Sele.

“Se dobbiamo immaginare uno sviluppo turistico ed agricolo dei nostri territori non possiamo tralasciare la questione ambientale. Chi, ancora oggi, immagina di poter realizzare mega impianti per il trattamento dei rifiuti, a ridosso di aree che sono un patrimonio per la nostra agricoltura, non ha le idee chiare. Il centro destra, ed in modo particolare Fratelli d’Italia, anche grazie al prezioso lavoro in Parlamento di Edmondo Cirielli e di Antonio Iannone, ha le idee molto chiare su questo e lo spiegheremo ai cittadini di tutta la Piana del Sele nel corso di questa breve ma intensa campagna elettorale. Il partito di Giorgia Meloni ha questo nel suo Dna: la coerenza, la chiarezza, il rispetto di territori e cittadini”.