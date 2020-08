ANTONIO IANNONE (FDI): “SCUOLE, PENALIZZATO IL TERRITORIO DEL VALLO DI DIANO”

“Ho presentato un’interrogazione al ministro della Pubblica Istruzione per chiedere conto del fatto che l’istituto Vallo del Diano è ancora sprovvisto di un dirigente scolastico e che si è visto assegnare una reggenza. Il Vallo del Diano è un istituto scolastico fiore all’occhiello che negli anni conta un numero crescente di iscritti per l’altissima formazione offerta. Per la prima volta l’ufficio scolastico regionale assegna una reggente ad un istituto superiore: una decisione che lascia senza parole il mondo della scuola ma anche le comunità locali che si chiedono, a questo punto, quale sia il disegno a cui si sta lavorando”.

E’ quanto dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.