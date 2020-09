Alle 23:00 il dato dei votanti in Campania sfiora di pochi decimali la quota del 40%. La Regione Campania continua a mantenere il trend piu’ basso insieme a Puglia e Liguria.Si tratta del dato piu’ basso di tutta Italia dove, per il referendum, si registra una percentuale del 41%. In Veneto ha già votato il 46% degli aventi diritto.

Share on: WhatsApp