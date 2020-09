CASTELLABATE. IL SINDACO MAIURI FIRMA ORDINANZA PER APERTURA SCUOLE IL 28 SETTEMBRE

Ho appena firmato l’Ordinanza n.55 che posticipa l’apertura delle scuole al 28 settembre.

Tale decisione è stata assunta dopo un incontro con la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Castellabate, in virtù del fatto che, a seguito delle operazioni di voto del 20 e 21 settembre, si è ravvisata la necessità di avere più tempo a disposizione per consentire la sanificazione e il riassetto degli ambienti scolastici per l’accoglimento degli alunni in condizioni di sicurezza.

Lo annuncia Luisa Maiuri, Sindaco di Castellabate.

Comprendo gli eventuali disagi per le famiglie ma la salute dei nostri alunni viene prima di tutto!