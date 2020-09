IL COVID NON SPAVENTA GLI ELETTORI IN CAMPANIA: SI VA VERSO IL 50% DI AFFLUENZA

Le previsioni della vigilia sono state quasi totalmente sconfessate: chi aveva immaginato, e noi tra questi, una percentuale di affluenza alle urne vicina al 40% in Campania per le elezioni regionali, ha mancato l’obiettivo. Alla fine, dopo le 15:00, la percentuale sarà del 50%, con un calo di appena due punti, rispetto alle elezioni regionali del 2015 quando, pero’, si voto’ in un’unica giornata e con meno liste in campo. Il dato, pero’, è un altro: il Covid non ha spaventato gli elettori in Campania. E’ vero che metà Regione non ha votato, mostrando un totale disinteresse nei confronti della campagna elettorale: e questi sono numeri sui quali tutti, vincitori e vinti, dovranno riflettere perchè il progressivo allontanamento dei cittadini dalla politica continua senza sosta.

