SELFIE AI SEGGI: IL SENATORE DARIO STEFANO IMBUCA LA TESSERA ELETTORALE

Capita anche questo: perchè per il politico, anche se non candidato direttamente, è piu’ importante scattare e postare la foto del momento del voto sui social che qualunque altra cosa. E cosi’ il senatore del Partito Democratico Dario Stefano, per errore o forse solo per esigenze scenografiche, ha pubblicato la sua foto mentre vota ma all’interno dell’urna, come si vede chiaramente, imbuca la tessera elettorale e non la scheda per il referendum. Un semplice errore? O, forse, avrà dimenticato di fare la foto al momento del voto ed ha rimediato in questo modo ? Ah, saperlo….

