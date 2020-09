In base alla media di tutti gli Exitpoll elaborati dai diversi istituti demoscopici nazionali per le Regionali 2020 in Campania la vittoria di Vincenzo De Luca è data per scontata con una percentuale tra il 52 ed il 55%.

Per Stefano Caldoro la percentuale oscilla tra il 30 ed il 35%. Molto piu’ bassa quella di Valeria Ciarambino (Movimento 5 Stelle) tra il 10 ed il 13%.