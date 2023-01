REGIONE CAMPANIA. COMMISSIONE FERME ALMENO FINO AL PROSSIMO 9 GENNAIO

Anche per le Commissioni Permanenti del Consiglio Regionale della Campania è scattata la pausa natalizia: dopo il tour de force di fine anno per l’approvazione della Legge Finanziaria, le riunioni sono state sospese almeno fino al prossimo 9 Gennaio. In attesa che i Presidenti possano procedere alle nuove convocazioni, stabilendo anche l’ordine del giorno per la ripresa dei lavori delle singole commissioni: non c’è, invece, almeno per il momento, una data per la convocazione di un Consiglio Regionale che deve anche attendere il lavoro di preparazione dei testi di legge da parte delle singole Commissioni.

