COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO. ARRIVA L’ASSESSORE MORCONE PER UN BENE CONFISCATO

Il Comune di San Cipriano Picentino, guidato dal Sindaco Sonia Alfano, si prepara ad ospitare l’assessore regionale alla Legalità della Regione Campania Mario Morcone per l’avvio dei lavori di recupero di un bene confiscato alla criminalità organizzata.

Giovedì 5 Gennaio 2023 alle ore 11.30 è in programma, infatti, la cerimonia di Posa della prima pietra per i lavori di recupero del terreno confiscato alla criminalità in Località Vertolla di Filetta alla presenza dell’Assessore Regionale alla sicurezza, alla legalità ed immigrazione dott. Mario Morcone e delle autorità civili, militari e religiose.