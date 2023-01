CONGRESSO REGIONALE DEL PD: SI VA VERSO UN DERBY NAPOLI-SALERNO

E’ già derby, in casa Partito Democratico, tra gli esponenti napoletani e quelli salernitani per la conquista della Segreteria Regionale del Pd della Campania. I precedenti dicono Napoli: prima Assunta Tartaglione, poi Leo Annunziata, entrambi esponenti del Partito Democratico provenienti dalla provincia di Napoli, chiamati a guidare il partito a livello regionale. Adesso si gioca una nuova partita ma le previsioni della vigilia sembrano dire nuovamente Napoli perchè con un Presidente della Regione come De Luca è quasi naturale concedere al comune capoluogo di Regione la guida del Pd.

Certo, nulla è scontato ma le probabilità aumentano per Napoli ed in modo particolare per l’ex parlamentare Lello Topo che, abbandonata, per ora, l’ipotesi della nomina in Giunta con De Luca, pare essere pronto ad affrontare la sfida della guida del Partito Democratico in Campania.

Sul fronte salernitano resta in campo l’ipotesi Franco Picarone che, pero’, potrebbe provocare qualche mal di pancia proprio sul territorio della Provincia di Salerno, tra numerosi esponenti del Pd.