PIERO DE LUCA: “TEMPI PIU’ RAPIDI PER IL CONGRESSO REGIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO”

“Siamo in una fase di transizione politica estremamente delicata. La priorità oggi è definire nei tempi certi, previsti dalle norme nazionali, le procedure necessarie per svolgere il congresso regionale senza ritardi o rinvii.

A tal fine, credo sia più utile ed efficace che l’attuale Commissario completi il proprio lavoro approvando subito il regolamento e convocando, in queste ore, un tavolo di lavoro con i rappresentanti istituzionali nazionali e regionali per nominare ad horas la commissione del congresso campano, così da accompagnare il processo di elezione del nuovo segretario regionale nel modo più rapido, sereno, trasparente ed ordinato possibile. Altre soluzioni rischiano di creare una situazione di caos paradossalmente controproducente rispetto a questo obiettivo, condiviso da tutti i militanti e dirigenti politici campani”.

Lo ha dichiarato in una nota l’on. Piero De Luca, vice capogruppo Dem alla Camera dei Deputati.