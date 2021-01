REGIONE CAMPANIA. COMMISSIONI SPECIALI, A RISCHIO RIUNIONE DEL 1 FEBBRAIO

Ancora una volta la maggioranza all’interno del Consiglio Regionale della Campania si prepara a rinviare, a data da destinarsi, la riunione, in programma per il 1 Febbraio, convocata per l’elezione degli Uffici di Presidenza delle Commissione Speciali che, da Statuto, spettano ai rappresentanti dell’opposizione.

Senza nessuna motivazione concreta, il Presidente del Consiglio Regionale, nelle prossime ore, secondo le voci che giungono da Napoli, si sta preparando ad un rinvio, l’ennesimo, che, di fatto, bloccherebbe l’attività delle Commissioni che sono da assegnare ai rappresentanti del Centro Destra e del Movimento 5 Stelle. Una scelta che, se confermata, potrebbe provare qualche reazione forte anche da parte dei consiglieri delle opposizioni che, da settimane, attendono l’inizio delle attività delle Commissioni Speciali.