Dai nuovi fondi stanziati dal Governo per il Reddito di Cittadinanza alle opportunità, previste nella Legge di Bilancio, per la decontribuzione dei contratti di lavoro al Sud Italia. Sono stati questi alcuni degli argomenti della puntata settimanale di L’AGENDA ECONOMICA che ha avuto come ospiti il Presidente Acli Service Gianluca Mastrovito ed il Commercialista Antonio Fiorillo.

