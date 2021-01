REGIONE CAMPANIA, COMMISSIONI SPECIALI: TUTTO RINVIATO AL PROSSIMO 8 FEBBRAIO

Come ampiamente anticipato da Agendapolitica.it, la maggioranza del Presidente De Luca gioca a tirare la palla in tribuna ed a prendere altro tempo sulla composizione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni Speciali: la riunione in programma per lunedi’ 1 febbraio 2021 è stata rinviata, senza alcuna motivazione particolare, di una settimana, esattamente al giorno 8 febbraio 2021. A questo punto bisognerà attendere le reazioni delle opposizioni, dal Centro Destra al Movimento 5 Stelle, che hanno visto, piu’ volte, rinviare l’avvio dei lavori delle Commissioni Speciali.

