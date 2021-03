REGIONE CAMPANIA. DE LUCA: “SE CI DANNO I VACCINI NE FACCIAMO 50.000 AL GIORNO”

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca torna sul tema dei vaccini e rilancia la sfida per la somministrazione dei sieri ai cittadini: “Se ci danno i vaccini, ne facciamo 50.000 al giorno. Il che vuol dire 1.500.000 in un mese”.

Lo stesso Presidente della Regione Campania si è detto fiducioso per le notizie che, già in settimana, potrebbero arrivare sull’aumento delle forniture di vaccino a disposizione della Regione Campania, per incrementare il numero dei vaccinati sull’intero territorio regionale.