ITALIA VIVA RIVENDICA IL SUO CANDIDATO A NAPOLI. E NELLE ALTRE CITTA’?

In un’intervista rilasciata al sito Stylo24.it, Ettore Rosato, Vice Presidente della Camera e Segretario Nazionale di Italia Viva, lancia la possibilità che Italia Viva possa avere il suo candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Napoli. Le dichiarazioni di Ettore Rosato giungono a pochi giorni dallo stop al tavolo del centro sinistra per le Comunali 2021 di Napoli: il nome del Presidente della Camera Roberto Fico, proposto dal Movimento 5 Stelle e sostenuto da un pezzo del Partito Democratico, ha, di fatto, bloccato le trattative con i vertici regionali del PD che hanno smentito ogni sostegno a Fico. E l’intervista di Rosato sembra chiudere, in maniera definitiva, la possibilità che sul nome del Presidente della Camera si possa trovare un’unità. Intanto Italia Viva è al lavoro anche all’interno di altre realtà comunali della Regione Campania, alle prese con l’inizio della campagna elettorale. IV guarda con attenzione alle Comunali di Caserta. E non solo.

