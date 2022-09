REGIONE CAMPANIA. DOPO IL 25 SETTEMBRE RIMPASTO DI GIUNTA E NUOVE ADESIONI AI PARTITI

E’ tutto in divenire ma, stando alle voci che giungono da Napoli, un fatto pare abbastanza chiaro: dopo il 25 Settembre, conclusa la campagna elettorale per le Politiche, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca darà vita ad un rimpasto all’interno della Giunta. Due, forse tre, gli assessori che sono in odore di sostituzione: le novità, pero’, riguarderanno anche i gruppi consiliari dove sono in arrivo alcuni importanti movimenti. Si parla, con insistenza, del passaggio di due consiglieri di maggioranza all’interno del centro destra: da Fratelli d’Italia al gruppo di Forza Italia – Udc. E, poi, ci sarà da chiarire anche la posizione dei tre consiglieri regionali di Impegno Civico – il partito di Luigi Di Maio – che, dopo aver preso le distanze dal Movimento 5 Stelle, potrebbero anche decidere di sostenere, in tutto e per tutto, la maggioranza di De Luca. Le novità, insomma, non mancheranno: c’è solo da attendere la fine di questa campagna elettorale.

