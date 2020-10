Inizia la polemica politica sulle dichiarazioni di Giuseppe Conte che, nella serata di ieri, ha detto no all’utilizzo del Mes. Tra i primi ad accusare il Premier è Matteo Renzi.

“Dicendo NO al Mes il Premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della sua maggioranza. Il tempo dimostrerà come questa decisione sia un grave errore politico e soprattutto un danno per gli italiani.”