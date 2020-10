POLITICA SENZA CONVEGNI E CONGRESSI IN PRESENZA: I NUOVI LIMITI DEL GOVERNO

Divieto di tenere convegni e congressi, di ogni natura, in presenza ma spazio alla convegnistica a distanza, mediante l’utilizzo delle piattaforme digitali. E’ questa una delle misure contenute nel DPCM, presentato nella serata di ieri dal Presidente Conte, entrato in vigore da oggi e la cui durata è prevista sino al prossimo 13 Novembre.

Non ci sarà spazio per gli incontri in pubblico di natura politica, culturale, scientifica o divulgativa ma il tutto dovrà avvenire in maniera telematica, sfruttando la tecnologia e quelle piattaforme web che consentono la partecipazione a piu’ persone ad un singolo evento. Si tratta di un provvedimento che colpisce il settore economica della organizzazione degli eventi, dalle società specializzate alle strutture ricettive, che dovranno a questo punto ottenere anche un ristoro economico per lo stop alle attività.