RIFORMA GIUSTIZIA. GIUSEPPE CONTE TRATTA MA PENSA AD UN VOTO DEGLI ISCRITTI M5S

Dalla Piattaforma è nato il grande amore tra il Movimento 5 Stelle ed il Presidente del Consiglio Mario Draghi, dalla Piattaforma potrebbe arrivare una pausa di riflessione sullo strano innamoramento. Come riportato, oggi, da Il Fatto Quotidiano, Giuseppe Conte, leader in pectore del Movimento 5 Stelle, mentre porta avanti la trattativa con il Governo e con il Ministro Cartabia per ottenere qualche concessione sulla Riforma della Giustizia, allo stesso tempo non esclude che, in caso di voto di fiducia, la posizione dei parlamentari del Movimento possa essere collegata ad un voto on line da parte degli iscritti alla Piattaforma. Un piccolo passo indietro, di qualche mese, quando agli iscritti fu posto il quesito sulla fiducia da votare al Governo Draghi: sono trascorsi appena sei mesi ma lo scenario è completamente cambiato.

