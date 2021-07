ITALIA VIVA CHIEDE AL PARTITO DEMOCRATICO DI RIVEDERE LA CANDIDATURA DI LETTA A SIENA

Nel feudo toscano di Italia Viva, con il sistema maggioritario le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati, il Partito Democratico deve fare un passo indietro sulla candidatura di Enrico Letta: l’ultimo appello arriva dal Gruppo Regionale della Toscana di Italia Viva che lascia intendere, in maniera neppure troppo velata, che è pronta a presentare un proprio candidato nel caso Enrico Letta non facesse un passo indietro. Dopo le critiche di un pezzo del Pd della Toscana, arriva anche la presa di posizione di Italia Viva: in attesa che a parlare siano anche gli esponenti del Movimento 5 Stelle. Resta, intanto, la posizione di Letta che ha annunciato che in caso di sconfitta nel Collegio di Siena si dimetterà dalla carica di Segretario Nazionale del Partito Democratico.

