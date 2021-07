SALERNO, CASERTA E BENEVENTO: ADESSO TUTTI ATTENDONO L’OK DELLA LEGA

Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno raggiunto l’ok per le candidature per le prossime elezioni comunali di Salerno, Caserta e Benevento ma, adesso, a tergiversare è la Lega di Matteo Salvini. Il Coordinatore Regionale della Lega Valentino Grant ha fretta di chiudere, in maniera ufficiale, sul nome di Gianpiero Zinzi a Caserta – con i sondaggi che lo danno in netto vantaggio rispetto all’uscente Marino. Grant, pero’, deve fare uno sforzo e convincere tutti gli altri territori ad accettare l’intesa su Salerno, Benevento ma anche sui comuni considerati “minori” come Battipaglia e Santa Maria Capua a Vetere. L’europarlamentare della Lega, da qualche settimana, sta trascinando avanti la questione senza prendere una decisione definitiva che mette a rischio, a questo punto, anche la unità del centro destra a Caserta: entro gli inizi della settimana che si apre sarà necessario fare chiarezza e chiedere a tutti i coordinatori provinciali di sottoscrivere e ratificare gli accordi che, oramai, sono stati raggiunti sia a Roma che a Napoli.

