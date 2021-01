RIMPASTO DI GOVERNO. MARAIO IN PRIMA FILA, POI DE LUCA JR E LA CONFERMA DI TOFALO

Un rimpasto di Governo ? Ancora poche ore per saperlo ma le grandi manovre, a Roma, sono già iniziate da settimane perchè pare chiaro a tutti che qualcosa nell’attuale esecutivo andrà cambiata. Uomini e donne diverse che si preparano ad entrare in un possibile Conte ter ma c’è anche chi punta ad una riconferma nel ruolo.

In prima fila, per una possibile nomina anche se in ruolo di secondo profilo (Vice Ministro o Sottosegretario) è il Segretario Nazionale del Partito Socialista Italiano Enzo Maraio. L’ex consigliere regionale della Campania si sta giocando una partita importantissima che ne potrebbe determinare il rilancio, sia a livello nazionale che a livello locale.

Nel Partito Democratico, dopo la bocciatura per la Presidenza della Commissione Affari Europei, c’è chi vanta un credito nei confronti del Pd stesso: si tratta del deputato Piero De Luca che guarda, con grande attenzione, ai movimenti interni al Partito Democratico come anche al ruolo che i territori potrebbero avere nel futuro esecutivo.

Nel Movimento 5 Stelle, infine, c’è il caso di Angelo Tofalo: uno dei pochi ad aver rivestito il medesimo ruolo sia con il Conte Uno (maggioranza M5S-LEGA) che nel Conte Bis. Il deputato salernitano ricopre, ed ha ricoperto, il ruolo di sottosegretario alla Difesa con alcune deleghe molto delicate ed importanti. Resterà al suo posto, anche in un nuovo Governo ?